شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى فى رسالة مؤثرة لوطنها: مع شعب لبنان للموت بنفس الخط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، عن حزنها عما حدث في انفجار بيروت، بمقطع فيديو وهي تتحدث عن شهداء لبنان وسياسة لبنان ودور الفن، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنسستجرام"، مؤكدة دعمها الكامل لشعبها المثابر والمتمسك بوطنه على الرغم مما يمرون به.



ماجدة الرومي

وقالت فى الفيديو: "مش قادرة أسمع حدا عم يغني.. هاالقد ملتزمة بشعبي.. يرجع صور هالشهداء قدامي وكلهم شباب صغار الله يساعدأهلهم.. والطفلة الاكسندرا النجار بعد ماذهلني جاوب ابيها عن وضعه في لبنان ورد هذا واقف على شو ما يصير بالوقت القريب.. رجل راحله طفلة عمرها 3 سنين ومتمسك بوطنه هذا شعب لبنان".

وتابعت :"من الأول والآخير كان مبدئي والدرس اللي اتعلمته من ابي.. بدافعي عن سيادة لبنان وحريته واستقلاله ماتفوتي في أحزاب أنتِ ملكيش في السياسة أنت ليكي في وطن.. هذا حق كل مواطن يعبر عن هذا الموضوع.. وبحس إن الفن بما أن لغة القلب للقلب فالفن يصلح ما أفسدته السياسة ويوحد الصف.. أنا بكفر بسياسة أنا مع شعب لبنان للموت معه بنفس الخط".

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و في لفتة تضامنيّة مميّزة قامت بها الفنانة ماجدة الرومي بزيارة حي الجميزة في بيروت الذي تعرض كسائر أحياء بيروت للأضرار الجسيمة والمدمرة، وقالت الفنانة إن ما حدث جريمة كبيرة بحق شعب لبنان، سواء إن كان إهمال، وأو كان عمل مفتعل.

وتفاعلت مع الشباب اللبناني الذي نزل للشارع لتنظيف شوارع بيروت، قائلة: "أنتم لبنان الأمل والكرامة، ومكنسة الشباب اللبناني أهم من مليون مدفع ودبابة.. هذه المكنسة بكتنى وأشكركم باسم لبنان والشهداء والموجوعين".

ووجهت الشكر لكل الدولة التي ساعدت ودعمت لبنان في أزمتها الأخيرة، قائلة إن الخطير أصبح يحيط الكل الآن، ولبنان ليست وحيدة.