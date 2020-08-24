شكرا لقرائتكم خبر عن "أحوال شخصية" على الهناجر الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحى "أحوال شخصية" من إنتاج الفرقة يعرض على ساحة مركز الهناجر للفنون بالأوبرا، في إطار برنامج " عودة الروح" الذي ينظمه قطاع الإنتاج الثقافي، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت ٢٧،٢٨،٢٩ أغسطس الجاري فى تمام الساعة الثامنة و النصف مساء .

يذكر أن عرض "أحوال شخصية" يتناول حكايات نسائية من خلال ممثلات يسردن معاناتهن التى تسببت في تحولهم من بشر إلى تماثيل، الحكايات تتناول فئات و طبقات مختلفة من المجتمع، كما يطرح العرض مشكلات المرأة فى المجتمع من خلال قهر المرأة للمرأة و هو منظور جديد يناقشه العرض.

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عرض "أحوال شخصية" بطولة لمياء جعفر، ندى عفيفي، راماج تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين موسيقي وألحان حازم الكفراوي، ديكور وازياء أحمد أسلمان، إضاءة عز حلمي، غناء بسمة البنداري، وإخراج أشرف حسني.