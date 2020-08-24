شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد كواليس تسجيل أغنية محمد فؤاد الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب محمد فؤاد من تسجيل أغنية سينجل جديدة، ولم يكشف عن اسمها حتى الآن لتكون مفأجاة للجمهور، من كلمات أسامة محرز، وتوزيع الموسيقي كريم عبد الوهاب، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب، وننشر صور من داخل الكواليس تجمع بين فؤاد وصناع العمل.

وكان فؤاد قد طرح كليب أغنيته الجديدة "شكوى إلى الله" بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الغنائية، تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى الماضى، وهى من كلمات وألحان محمد فؤاد، توزيع كريم عبد الوهاب، كلارنيت محمد فوزى، ومن إخراج كريم مسلم.

كما يستعد لطرح ألبومه الجديد الذى تعطل إصداره لسنوات طويلة، مما عرضه لتسريب عدد كبير من أغنياته، لكن فؤاد وعد جمهوره بتقديم أغنيات جديدة على التي تسربت، وينتظر فؤاد طرح الألبوم لتصوير إحدى أغنياته على طريقة فيديو كليب.

يذكر أن آخر أعمال محمد فؤاد كليب "مراكب النجاة" وهى الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية مراكب النجاة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أداء الغناء لمحمد فؤاد والتعليق الصوتي للفنان القدير أحمد فؤاد سليم ، وجاء فى كلمات الأغنية "الغربة مُره أوي وصعبة و ع البر ليك 100 ألف طريق، والبحر غدار مش لعبة وازاي غريق هينجّي غريق، ومفيش صعب طول ما انت وسط أهلك وخليك مؤمن بحلمك ولو هتسافر سافر بأمان .. يا راسم حلم مش محسوب".