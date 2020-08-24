شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب بجانب دينا الشربينى وسط الشلة فى كواليس "أماكن السهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح منذ قليل النجم عمرو دياب أحدث كليباته الغنائية بعنوان "أماكن السهر"، والذى يتعاون فيه مع شاعره المفضل تامر حسين، من ألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة الهندى، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.

وحرص الهضبة فى هذا الكليب على أن تظهر الفنانة دينا الشربينى معه، بالإضافة إلى أصدقائهما المقربين للغاية منهم عمرو منسى المدير التنفيذى لمهرجان الجونة، والمنتج موسى عيسى، وينشر ”الخليج 365”، صورة جديدة من كواليس الكليب، حيث يتواجد فيها الهضبة بصحبة دينا الشربينى وباقى أصدقائهما المقربين الذين ظهروا بالكليب.



عمرو دياب ودينا الشربينى وعمرو منسى وموسى وعيسى فى كواليس أماكن السهر

وبمجرد طرح كليب "أماكن السهر"، منذ قليل لاقى تفاعل قوى من قبل جمهور الهضبة من مصر ومختلف أنحاء الوطن العربى، وتقول كلمات الأغنية:

في أى مكان في عيون باصين حواليه..

وياعينى أول مايبان الكل بيجرى عليه..

ده جواب بان من العنوان أقروا المكتوب في عينيه..

في أماكن السهر انا قمري طلع واتشهر..

والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي ع الحلوين..

ع البحر إن مشي الموج يهدى ويختشى..

كله بيزعل لو مشي له حبايب بالملايين..

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ده حبيبي لو نزل ع الأرض في ناس تعتزل..

وده مين ده مدام يتعزل في مكان مافيهوش مخلوق..

فى أماكن السهر أنا قمري طلع واتشهر..

والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي ع الحلوين..

يشاور للسماء ده جمال محتاج ترجمة..

مين شاف كدة لا معلمه خليك فى مكانك فوق..

دة فى أى مكان في عيون باصين حواليه..

فى أماكن السهر أنا قمري طلع وأتشهر..

والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي ع الحلوين..

ويا عيني أول ما ينام الكل بيجرى عليه..

ده جواب بان من العنوان أقروا المكتوب في عينيه.