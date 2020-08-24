شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر للهضبة بعد طرح "أماكن السهر": أنت مثلى الأعلى فى الكفاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر على تهنئة الهضبة عمرو دياب على أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، بعد صدور الكليب الرسمي لها منذ قليل، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" "طيب نقول بسم الله ما شاء الله والله اكبر .. الراجل العظيم ده طلع له كام واحد ينافسه ❤ والله يا عمرو انت مثلي الأعلى في الكفاح والإجتهاد والمثابره.. مبروك لكل صناع الأغنيه .. الصيف بتاعنا ".



ايمن بهجت قمر

وطرح النجم الكبير عمرو دياب كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" والذى انتهى من تصويرها الفترة الماضية بالساحل الشمالى، والتي تصدرت الأغاني الأكثر استماعاً، منذ طرحها منذ عدة أيام، وكتب كلماتها تامر حسين، ولحنها عزيز الشافعى، ومن توزيع أسامة الهندى، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.

وتعد هذه الأغنية ثالث كليب يطرحه عمرو دياب في دور السينما خلال مشواره الغنائي الحافل بالنجاحات والتجارب الجديدة والجريئة، حيث كان أول مطرب يقدم هذه الفكرة عام 1996 عندما طرح كليب "نور العين" في دور السينما وقتها، والمرة الثانية كانت في كليب "وماله" عام 2005، وجاء كليب "أماكن السهر" ليكون ثالث عمل غنائي يطرحه الهضبة في دور السينما.

وظهر عمرو دياب في الكليب بإطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة دينا الشربيني، وتم تصوير الكليب بالكامل في الساحل الشمالي في أجواء رفع معها جمهور عمرو دياب شعار" الصيف مايحلاش غير بمزيكة الهضبة".