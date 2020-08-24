شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: مسلسل "يوميات ونيس" تتوارثه الأجيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "اتفقت أنا وزوجتى على أن نربى أبناءنا على الأخلاق والقيم.. لنقدمهم للمجتمع أباً عظيما وأماً فاضلة" بهذه الجملة يبدأ النجم محمد صبحى مسلسله الشهير "يوميات ونيس"، الذى تربينا عليه وتابعناه وتعايشنا مع أحداثه عند عرضه الأول عام 1994.

يعرض حاليا الجزء الأول الذى مر على عرضه الأول 26 عاما، لكنه مازال يناقش هموم ومشاكل الأسرة المصرية ويبدو أن الأجيال الحالية التى شاهدت مسلسل "يوميات ونيس" وعايشت مشاكله وهموم أسرته وأفراحها وأتراحها وتربت علي قيمه ومبادئه تحاول حاليا نقل هذه القيم والمبادئ بطريقة غير مباشرة لأولادهم من خلال متابعة المسلسل الذي لاقي نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية بمجرد عرض الجزء الأول منه علي قناةdmc .



مطالب جماهيرية بعرض جميع أجزاء مسلسل ونيس

شهد المسلسل متابعة من أطفال صغار فى أعمار متفاوتة جميعهم يتابعون المسلسل وكأن آبائهم يريدون تربيتهم وتوصيل القيم الأسرية النبيلة التى افتقدناها إلى هذه الأجيال بجانب إمتاعهم بمسلسل هادف يتناول كيفية وأصول التربية الصالحة للأبناء.



اطفال الجيل الحالي نشاهد الجزء الاول من ونيس

انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعى بمجرد عرض المسلسل صورا كثيرة لأطفال وهى تشاهد مسلسل "ونيس" فى جزئه الأول مؤكدين أنه كان وسيظل من أهم المسلسلات التى ساهمت فى تنشئة أجيال متتالية ومازالت مشاهد كثيرة بالمسلسل ومواقف أسرية نتذكرها ونضرب بها المثل لأولادنا فكانت كل حلقة بمثابة درس غير مباشر وتحمل عنوان لتناول موضوع مثل الأمانة أو الكذب او الشك أو المسئولية أو الطمع أو الظن أو النفاق أو الأنانية وغيرها وغيرها من العناوين.

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الاطفال تتابع ونيس علي قناة DMC

مسلسل ونيس بجانب مناقشته وتناوله لكل مشاكل الأسرة المصرية سنجده أيضا راصد لتاريخ مصر فترة التسعينيات وما يحدث على ساحتها من تقلبات اقتصادية وسياسية واجتماعية فقد شهد مثلا الجزء الثامن أحداث ما بعد ثورة 25 يناير والاختلافات الفكرية التى حدثت للأولاد والأحفاد نتيجة للتغيرات الأخلاقية والسياسية بعد الثورة بالإضافة لأنطلاق حملة المليار لتطوير العشوائيات ، وخرج من هذا المسلسل أفكار كثيرة تحولت لحملات مجتمعية لتنظيف الشوارع والقضاء علي العشوائيات وغيرها وغيرها.



مسلسل يوميات ونيس يتابعه الاجيال الحالية

مسلسل "يوميات ونيس" يتناول شخصية الأب ونيس الشخص المثالى الذى يريد تربية أبنائه تربية صالحة ويواجه في سبيل ذلك العديد من المشاكل من قبل المجتمع الذي يكتشف أن فيه من يحتاج إلي التربية أولاً وقد حاز المسلسل علي إعجاب الكثير من المصريين والعرب وبعد نجاح المسلسل تلفزيونياً تم تحويله إلي مسرحية شارك فيها نفس أبطال المسلسل وشهد الجزء السادس العديد من التغيرات خصوصاً بعد وفاه الفنانة سعاد نصر التي تؤدي بالمسلسل شخصية الأم، حيث تم اعتبارها متوفاه وأهدى العمل إلى روحها.



مطالب جماهيرية بعرض الأ جزاء كاملة

المسلسل في كل جزء كان يريد فيه النجم محمد صبحي أن يوصل رسالة للمجتمع وفي بداية كل جزء يقول جملة محورية مهمة ففي الجزء السادس مثلا كان يقول ونيس : رحلت زوجتي الحبيبة والرحلة لم تنته بعد فإذا كنا قد ربينا أبناءنا على الأخلاق والقيم ففى هذا الزمان على أن أراقب كيف يربى أبناؤنا أبناءهم فالأحفاد هم ثروة إذا بددناها لن نحصد إلا الفساد".

وفي آخر جزء وهو الجزء الثامن "ونيس والعباد وأحوال البلاد" قال محمد صبحي في بداية المسلسل: لقد زالت الغمة وأصبحنا نمتلك الوطن والمستقبل الجديد فعلينا أن نواجه عيوبنا وسلبياتنا وأن نتغنى أيضا بأجمل مافينا فإن خيرنا فى الأخلاق والقيم وخير أمتنا فينا جميع.