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شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تعرض الفنان محمد صبحى لأزمة صحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الساعات الأخيرة أخبارا عن تدهور الحالة الصحية للفنان محمد صبحى، على مواقع التواصل الاجتماعى، حول دخوله العناية المركزة لتلقيه العلاج.
”الخليج 365” تواصل مع النجم محمد صبحى الذى أكد أنه بصحة جيدة ولا صحة لتلك الأخبار، وأنه يجرى يوميا بروفات مسرحيته الجديدة عيلة اتعملها بلوك، على مسرح مدينة سنبل، مناشدا بالتزام الدقة فى نشر تلك الأخبار.
يذكر أن النجم محمد صبحى عرض مسرحيته الأخيرة أنا والنحلة والدبور تليفزيونيا فى موسم عيد الأضحي علي قناة ten ، والمسرحية تناقش قضية المرأة وعلاقتها بالرجل وإعلاء دور وشكل المرأة فى المجتمع، لتكون أول مسرحية تتناول تلك القضية الأزلية بشكل كوميدى يعتمد على كوميديا الموقف.
"أنا والنحلة والدبور" كتبها أيمن فتيحة ويشارك فى بطولتها الفنانين عبد الرحيم حسن وسماح السعيد وحازم القاضى وميرنا زكرى، والطفلان بيلار أحمد سامى وعبد الرحمن محمود.
محمد صبحى
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