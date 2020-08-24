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حقيقة تعرض الفنان محمد صبحى لأزمة صحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الساعات الأخيرة أخبارا عن تدهور الحالة الصحية للفنان محمد صبحى، على مواقع التواصل الاجتماعى، حول دخوله العناية المركزة لتلقيه العلاج.

 

”الخليج 365” تواصل مع النجم محمد صبحى الذى أكد أنه بصحة جيدة ولا صحة لتلك الأخبار، وأنه يجرى يوميا بروفات مسرحيته الجديدة عيلة اتعملها بلوك، على مسرح مدينة سنبل، مناشدا بالتزام الدقة فى نشر تلك الأخبار.

 

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يذكر أن النجم محمد صبحى عرض مسرحيته الأخيرة أنا والنحلة والدبور تليفزيونيا فى موسم عيد الأضحي علي قناة ten ، والمسرحية تناقش قضية المرأة وعلاقتها بالرجل وإعلاء دور وشكل المرأة فى المجتمع، لتكون أول مسرحية تتناول تلك القضية الأزلية بشكل كوميدى يعتمد على كوميديا الموقف.

 

"أنا والنحلة والدبور" كتبها أيمن فتيحة ويشارك فى بطولتها الفنانين عبد الرحيم حسن وسماح السعيد وحازم القاضى وميرنا زكرى، والطفلان بيلار أحمد سامى وعبد الرحمن محمود.

 


محمد صبحى

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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