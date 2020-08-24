بملابس الغوص.. محمد عبدالرحمن: "بالله عليكوا لو حد رايح المصيف ياخدني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان محمد عبد الرحمن، جمهوره بصورة له، صاحبها تعليق خفيف الظل، يسخر فيها من عدم سفره لقضاء العطلة الصيفية على شاطئ البحر.

ونشر "عبد الرحمن" الصورة، التي ظهر فيها مرتديًا ملابس الغوص، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

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وعلق على الصورة: "بالله عليكوا لو حد رايح المصيف ياخدني معاه، أنا لابس وجاهز".

وعُرض للفنان محمد عبدالرحمن مؤخرًا، مسلسل "جمجوم وبم بم" على منصة شاهد.

مسلسل"جمجوم وبم بم" بطولة: محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل وأحمد السعدني ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.