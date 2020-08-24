الخميس.. عرض "أحوال شخصية" على "الهناجر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "أحوال شخصية" من إنتاج الفرقة يعرض على ساحة مركز الهناجر للفنون بالأوبرا، في إطار برنامج "عودة الروح" الذي ينظمه قطاع الإنتاج الثقافي، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت ٢٧،٢٨،٢٩ أغسطس الجاري في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء .

يُذكر أن عرض "أحوال شخصية" يتناول حكايات نسائية من خلال ممثلات يسردن معاناتهن التي تسببت في تحولهن من بشر إلى تماثيل، الحكايات تتناول فئات وطبقات مختلفة من المجتمع، كما يطرح العرض مشكلات المرأة من خلال قهر المرأة للمرأة وهو منظور جديد يناقشه العرض.

عرض "أحوال شخصية" بطولة لمياء جعفر، ندى عفيفي، راماج، تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، ديكور وأزياء أحمد أسلمان، إضاءة عز حلمي، غناء بسمة البنداري، وإخراج أشرف حسني.