تصدرت أغنية"لينا حياة بعدين" للنجم تامر حسني تريندات موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وذلك منذ طرحها أمس عبر قناته الرسمية. والأغنية هى تتر مسلسل مدرسة الحب الجزء الثالث، من كلمات Advertisements الشاعر أحمد المالكي، وألحان شريف بدر، وتوزيع موسيقى هيثم راضى، والذي كسرت حاجز 200 ألف مشاهدة. الشاعر أحمد المالكي، وألحان شريف بدر، وتوزيع موسيقى هيثم راضى، والذي كسرت حاجز 200 ألف مشاهدة. والمسلسل يضم نخبة من النجوم أبرزهم: أمير كرارة، خالد الصاوي، مي سليم، محمد لطفي، مصطفى قمر الذي يقوم ببطولة إحدى حكايات المسلسل، تأليف: نور شيشكلي، وإخراج: صفوان نعمو، والذي حقق الجزء الأول والثاني منه نجاحًا كبيرًا عقب عرضه على الشاشات التفزيونية. أبرزهم: أمير كرارة، خالد الصاوي، مي سليم، محمد لطفي، مصطفى قمر الذي يقوم ببطولة إحدى حكايات المسلسل، تأليف: نور شيشكلي، وإخراج: صفوان نعمو، والذي حقق الجزء الأول والثاني منه نجاحًا كبيرًا عقب عرضه على الشاشات التفزيونية.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.."لينا حياة بعدين" تامر حسني يتصدر تدريندات يوتيوب.. قبل 24 ساعة من طرحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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