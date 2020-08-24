إنطلاق أولى حلقات الجزء الثاني من "قوت القلوب" سبتمبر المقبل

تنطلق أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب"، للنجمة ماجدة زكي، مساء يوم السبت 5 سبتمبر من الشهر المقبل، وذلك عبر شبكة قنوات "الحياة".

تدور أحداث المسلسل حول "قوت" التى تعمل بمدرسة وتحاول إعالة أسرتها

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ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل مع أبنائها فى إطار اجتماعى عائلي.

يذكر أن "قوت القلوب" ينتمي لنوعية أعمال الـ50 حلقة، بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي، إخراج مجدي أبو عميرة.