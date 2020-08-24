شريف الحطاب يعقد جلسات عمل لبدء التحضيرات لأول فيلم سينمائي عن "كورونا"

بعد سلسلة طويلة من التحضيرات، انتهى الكاتب والسيناريست شريف مجدي الحطاب من كتابة أول أفلامه عن فيروس "كورونا" والذي تسبب في وفاة الكثير من البشر وأصاب الكثير بإصابات مزمنة وما زال يحصد الأرواح.
وكشف السيناريست شريف الحطاب، في تصريحات اليوم، أن الفيلم سيكون بطولةجماعية، وأنه يرشح للقيام ببطولته كل من النجم كريم فهمي والفنان أحمد داوود لقدراتهم التمثيلية الخاصة في القيام ببطولة هذه النوعية من الأفلام.
وأضاف بأنه، يعقد حاليًا عدد من جلسات العمل مع إحدى شركات الإنتاجالكبرى لبدء ترشيح أبطال الفيلم، والاستقرار على الموعد النهائي لبدء التصوير.
يذكر أن الفيلم ستبدأ أحداثه في دولة الصين وتنتهي في مصر، ليرصد جهود الدولة المصرية في مساعدة الدول منذ بداية الأزمة وحتى نهايتها، ويبرز المخاطر التي تعرض لها العالم خلال تلك الفترة الحرجة التي أثبتت فشل دول كبرى تدعي الحنكة السياسية في إدارة تلك الأزمة الطارئة.
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