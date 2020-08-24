فيديو.. علي ربيع يروج لمسرحية "صباحية مباركة" بأغنية أسد الغابة

روج الفنان علي ربيع لمسرحيته "صباحية مباركة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر ربيع فيديو له ظهر خلاله على إحدى الشواطئ، وعلق عليه قائلًا: "تكتيكي خطير يا عيال، فرفير وكلامي رصاص، وساعات قناص، وبطير وبعوم وبقف وبقوم، وجامد

وتقيل وجدع وأصيل، أغنية أنا أسد الغابة من مسرحية صباحية مباركة، مستنيكم كل خميس وجمعة وسبت في المسرح، وإن شاء الله قريبًا تسمعون الأغنية كاملة، توزيع وألحان صديقي المبدع عمرو جلال"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أن مسرحية صباحية مباركة تعرض حاليًا على إحدى المسارح الكبرى في جاردن سيتي، بطولة علي ربيع، محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، طاهر أبو ليلة، سليمان عيد، حسام داغر، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وإخراج أشرف عبدالباقي.

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