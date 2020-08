فيديو.. علي ربيع يروج لمسرحية "صباحية مباركة" بأغنية أسد الغابة

View this post on Instagram

تكتيكي خطير يا عيال فرفير وكلامي رصاص وساعات قناص وبطير وبعوم وبقف وبقوم وجامد وتقيل وجدع واصيل أغنيه #انا_اسد_الغابه من مسرحيه #صباحيه_مباركه مستنيكم كل خميس وجمعه وسبت في المسرح وان شاء الله قريبا تسمعو الأغنية كامله #علي_ربيع توزيع وألحان صديقي المبدع عمرو جلال @amrgalall