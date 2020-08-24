الليلة.. أحمد جمال ورامي صبري يلتقيان بجمهورهما على انستجرام

نشر المطرب أحمد جمال صورة جديدة له برفقة كل من المطرب رامي صبري والملحن عزيز الشافعي والموزع أحمد إبراهيم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".
وعلق جمال على الصورة قائلًا:
جدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب أحمد جمال أغنية"من غير مجاملة"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد جمال، وتوزيع محمد شفيق، والذي حققت أكثر من 900.000 مشاهدة منذ طرحها على قناتة الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
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