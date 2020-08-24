فن ومشاهير

الليلة.. أحمد جمال ورامي صبري يلتقيان بجمهورهما على انستجرام

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 نشر المطرب أحمد جمال صورة جديدة له برفقة كل من المطرب رامي صبري والملحن عزيز الشافعي والموزع أحمد إبراهيم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".

 

 وعلق جمال على الصورة قائلًا:

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"جلسة طرب مع إخواتي و حبايبي، رامي صبري - أحمد إبراهيم - عزيز الشافعي، و إستنوا النهاردة فيديو بصوتي أنا و رامي على العود، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

 

جدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب أحمد جمال أغنية"من غير مجاملة"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد جمال، وتوزيع محمد شفيق، والذي حققت أكثر من 900.000 مشاهدة منذ طرحها على قناتة الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".

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