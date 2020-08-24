كسر فيديو كليب أغنية "أماكن السهر" للهضبة عمرو دياب، الذي طرحه، منذ قليل، حاجز الـ135 ألف مشاهدة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
الهضبة طرح الأغنية منذ أيام وحققت نجاحًا كبيرًا؛ إذ تصدرت قائمة الأعلى استماعًا على كل وتطبيقاتالموسيقى المختلفة.
أغنية "أماكن السهر" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي، وتظهر الفنانة دينا الشربيني في الفيديو كليب الذي انتهى من تصويره في الساحل الشمالي.
وتعد هذه الأغنية هي ثالث كليبيطرحه عمرو دياب في دور السينما خلال مشواره الغنائي الحافل بالنجاحات والتجارب الجديدة والجريئة؛ إذ كان أول مطرب يقدم هذه الفكرة عام ١٩٩٦ عندما طرح كليب "نور العين" في دور السينما وقتها، والمرة الثانية كانت في كليب "وماله" عام ٢٠٠٥، وجاء كليب "أماكن السهر" ليكون ثالث عمل غنائي يطرحه الهضبة في دور السينما.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. "أماكن السهر" لعمرو دياب تتخطى 135 ألف مشاهدة قبل ساعة من طرحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.