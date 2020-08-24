بالفيديو .. دينا الشربيني تروج ل كليب "أماكن السهر"

روجت الفنانة دينا الشربيني لكليب أغنية "أماكن السهر" للهضبة عمرو دياب، والتي تظهر معه في فيديو كليب الأغنية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

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"أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، ومن توزيع أسامة الهندى، ومدير التصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف

عام موسى عيسى.





وطرح الهضبة كليب "أماكن السهر" اليوم عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى وكذلك عبر موقع وتطبيق يوتيوب، كما أعد لجمهوره مفاجأة كبرى بطرح الكليب في عدد كبير من دور السينما بالقاهرة ومختلف المدن المصرية، حيث يتسنى لجمهور

السينما مشاهدة الكليب فى قاعاتها المختلفة.

وتعد هذه الأغنية ثالث كليب يطرحه عمرو دياب في دور السينما خلال مشواره الغنائي الحافل بالنجاحات والتجارب الجديدة والجريئة، حيث كان أول مطرب يقدم هذه الفكرة عام 1996 عندما طرح كليب "نور العين" في دور السينما وقتها، والمرة الثانية كانت في كليب "وماله" عام 2005، وجاء كليب "أماكن السهر" ليكون ثالث عمل غنائي يطرحه الهضبة في دور السينما.

