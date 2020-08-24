شاهد.. صورة نادرة لعمرو سلامة في مرحلة الجامعة

شارك المخرج عمرو سلامة متابعيه صورة له في مرحلة الجامعة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".
وعلق "سلامة" على الصورة قائلاً:" صورة من أول
يذكر أن المخرج عمرو سلامة إنتهى حالياً من تصوير مسلسل"ما وراء الطبيعة"، بطولة: أحمد أمين، هشام قدري، أية سماحة، رزان جمال، من تأليف: أحمد خالد توفيق.
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