بالفيديو.. الهضبة يواصل مفاجآته ويطرح "أماكن السهر" في دور السينما

طرح النجم الكبير عمرو دياب كليب أغنيته "أماكن السهر"، والذي انتهى من تصويره منذ فترة في الساحل الشمالي، وكان الهضبة قد طرح الأغنية منذ أيام وحققت نجاحًا كبيرًا؛ إذ تصدرت قائمة الأعلى استماعًا على كل تطبيقات الموسيقى المختلفة.

وطرح الهضبة كليب " أماكن السهر" اليوم عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر موقع وتطبيق يوتيوب، كما أعد لجمهوره مفاجأة كبرى بطرح الكليب في عدد كبير من دور السينما بالقاهرة ومختلف المدن المصرية؛ إذ يتسنى لجمهور السينما مشاهدة

الكليب في قاعاتها المختلفة.

وتعد هذه الاغنية هي ثالث كليب يطرحه عمرو دياب في دور السينما خلال مشواره الغنائي الحافل بالنجاحات والتجارب الجديدة والجريئة؛ إذ كان أول مطرب يقدم هذه الفكرة عام ١٩٩٦ عندما طرح كليب "نور العين" في دور السينما وقتها، والمرة الثانية كانت في كليب ". وماله" عام ٢٠٠٥، وجاء كليب " أماكن السهر" ليكون ثالث عمل غنائي يطرحه الهضبة في دور السينما.

وظهر عمرو دياب في الكليب بإطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة دينا الشربيني، وتم تصوير الكليب بالكامل في الساحل الشمالي في أجواء رفع معها جمهور عمرو دياب شعار" الصيف مايحلاش غير بمزيكة الهضبة".

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يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين ، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والحليب من إخراج أحمد النجار.

ومن ناحية أخرى يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف كعادته؛ إذ تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل.

كما أعلن أيضًا عن إحياء حفل أون لاين خلال الفترة المقبلة وهو الحفل الأول له بهذه التقنية.