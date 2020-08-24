الممثلة الأمريكية لوري لوفلين إلى السجن..هذا ما اقترفته لأجل تسجيل ابنتيها في الجامعة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

صدر الحكم على لولي لوفلين وزوجها بعد إقرارهما في أيار بالذنب في مخطط احتيالي استهدفا منه ضمان مكانين لابنتيهما في جامعة ساذرن كاليفورنيا باعتبارهما بطلتين رياضيتين دون أن تكونا كذلك.

وقضت محكمة يوم الجمعة بالحبس شهرين على لوري لوفلين نجمة المسلسل التلفزيوني (فول هاوس) وبالحبس خمسة أشهر لزوجها مصمم الأزياء موسيمو جيانولي لمشاركتهما في فضيحة واسعة النطاق تتعلق بالقبول في جامعات أمريكية.

واختنق صوت لوفلين وهي تعتذر لقاضي المحكمة الجزئية ناتانيل جورتون في بوسطن عن ”القرار المريع“ الذي اتخذته بأن تحاول مساعدة ابنتيها للحصول على ”ميزة غير مستحقة“ في مسابقات القبول بالجامعات.

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وحسب ما نقلت «الصحافة الفرنسية»، فقد اتبع القاضي الفيدرالي في بوسطن ناثانييل غورتن توصيات المدعي العام الفيدرالي في ماساتشوستس عبر فرض هذه العقوبة، إثر جلسة استمرت نحو ثلاثين دقيقة وأجريت عبر الفيديو بسبب وباء «كوفيد – 19».وستخضع الممثلة البالغة 56 عاماً إثر خروجها من السجن لمراقبة دائمة لفترة سنتين. كما سيتعين عليها تقديم مائة ساعة من أعمال المنفعة العامة.

وقالت لوفلين بتأثر واضح لدى تلاوتها بياناً بعد الجلسة الجمعة: «أشعر بأسف عميق وصادق. لدي إيمان بالله وبالخلاص، وسأبذل قصارى جهدي لأكفّر عن ذنبي».

وإثر هذا الإقرار بالذنب الذي جنّب الزوجين محاكمة قضائية، أسقط المدعي العام الفيدرالي في ماساتشوتس، في إجراء شائع في الولايات المتحدة، تهمتين أخريين وأوصى بإنزال هذه العقوبة الرحيمة نسبياً.وقد اتُّهم الزوجان بدفع 500 ألف دولار لوسيط لضمان تسجيل ابنتيهما في جامعة كاليفورنيا الجنوبية (يو إس سي). وبتدبير من مخطط العملية ويليام سينغر، جرى تقديم الابنتين على أنهما تصلحان لتكونا في فريق الجامعة لرياضة التجذيف، رغم أنهما لا تمارسان هذا النشاط.

وحصلت شركة ويليام سينغر على 25 مليون دولار في المجموع من أهالٍ يرغبون في تسجيل أبنائهم في جامعات عريقة بينها يال وجورجتاون وستانفورد.ومن أصل 55 متهماً في هذه الفضيحة، 41 أقروا بذنبهم وصدرت في حق أكثريتهم عقوبات بالسجن بضعة أشهر.وكانت لوري لافلين مع الممثلة فيليسيتي هافمان (المعروفة بدورها في «ديسبيريت هاوسوايفز»)، أشهر الضالعين في القضية.