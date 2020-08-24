علياء بهات تعترف بوجود المحسوبية في بوليوود

رنا صلاح الدين - تلقت علياء بهات انتقادات شديدة في الآونة الأخيرة لاستخدامها امتيازاتها وعلاقاتها في صناعة السينما، من أجل الحصول على الأدوار المميزة في مسيرتها السينمائية.
مر وقت كسرت فيه الممثلة صمتها بشأن هذا الأمر، قائلة إنها لا تستطيع الاستيقاظ وتشعر بالأسف لكونها ولدت ابنة المخرج الكبير ماهيش بهات والممثلة سوني رازدان.
في مقابلة سابقة مع علياء، قالت إنها تشعر بالفزع إذا شعرت أن شخصًا آخر يحصل على فرصة بسبب مكانة عائلته، لذلك لا توجد طريقة لمواجهة هذا التفكير.
وذكرت الفنانة في مقابلتها "إنها "المحسوبية" موجودة، كما قلت، لا توجد أفكار سلبية. لا أستطيع أن أستيقظ وأقول آسفة لأنني ولدت في هذه العائلة. لكن يمكنني القول بالتأكيد إنني سأعمل بجد قدر الإمكان لإثبات أنني أستحق أن أكون هنا".
على جبهة العمل، ستظهر علياء بعد ذلك في Sadak 2 من إخراج والدها ماهيش بهات، في غضون ذلك، أصبح المقطع الدعائي لفيلم Sadak 2 أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة على YouTube.
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