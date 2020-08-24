وصلة رقص لرانيا يوسف على أغنية «بالبنط العريض»

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام بفيديو جديد.
رانيا يوسف، ظهرت خلال الفيديو وهي ترقص على نغمات أغنية "بالبنك العريض"، للفنان الإماراتي حسين الجسمي، والتي أطلقها مؤخراً وحققت نسبة نجاح كبيرة.
حصد الفيديو على العديد من التعليقات التي تغزلت في رانيا يوسف، وتصدرت بسبب رقصتها موقع تويتر في غضون دقائق قليلة من نشره عليه.
من ناحية أخرى شاركت رانيا يوسف، مؤخرا في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.
مسلسل "الحرامي" 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، أحمد داش، كارولين عزمي، رنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.
كما عرض لها مؤخرا مسلسل "مملكة إبليس"، وتم عرضه عبر منصة "شاهد" الإلكترونية، وشاركها التمثيل كل من غادة عادل، و سلوى خطاب، وصبري فواز، و محمود الليثي، وأسماء جلال، وخالد أنور، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.
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