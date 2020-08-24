شيرين عبدالوهاب تكشف سبب غيابها عن السوشيال ميديا

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رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، سبب غيابها طوال الفترة الماضية عن التواصل مع جمهورها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
شيرين عبدالوهاب، ردت على الهاشتاج الذي دشنه عدد من المتابعين له عبر موقع تويتر وحمل اسم "رجعي حسابك شيرين"، قائلة: "بفرح جداً لما بشوفكم فاكريني طول الوقت وبتسألوا عليا، وعشان أنا مقدرة إن ده بدافع الحب عايزة أطمنكم إن أنا مرتاحة كدة أكتر وكمان علشان بحضر للألبوم الجديد وإن شاء الله أرجعلكم في أقرب وقت ممكن".
ومن ناحية أخرى كانت شائعات قد طالت الثنائي حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب، بوجود خلافات بينهما، إلا أنهما نفيا ما تردد بنشر صورة تجمعهما.
كما ترددت شائعات حول إصابة شيرين بفيروس كورونا المستجد، ونفى والد زوجها في تصريحات صحفية هذه الشائعة، مؤكدا أن شيرين أجرت 3 مسحات وجاءت النتيجة سلبية في كل مرة.
شيرين عبدالوهاب
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