حقيقة تعرض الفنان محمد صبحي لأزمة صحية

رنا صلاح الدين - انتشر خلال الساعات الأخيرة العديد من الأخبار حول تدهور الحالة الصحية للفنان المصري محمد صبحي، ونقله لإحدى المستشفيات الخاصة، وذلك عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

محمد صبحي، أكد في تصريحات صحفية أنه بصحة جيدة ولا صحة لتلك الأخبار، وأنه يجري يوميا بروفات مسرحيته الجديدة عيلة اتعملها بلوك، على مسرح مدينة سنبل، مناشداً بالتزام الدقة في نشر تلك الأخبار.

يذكر أن النجم محمد صبحي عرض مسرحيته الأخيرة أنا والنحلة والدبور تليفزيونيا في موسم عيد الأضحي علي قناة ten ، والمسرحية تناقش قضية المرأة وعلاقتها بالرجل وإعلاء دور وشكل المرأة في المجتمع، لتكون أول مسرحية تتناول تلك القضية الأزلية بشكل كوميدي يعتمد على كوميديا الموقف.

"أنا والنحلة والدبور" كتبها أيمن فتيحة ويشارك في بطولتها الفنانين عبدالرحيم حسن وسماح السعيد وحازم القاضي وميرنا زكري، والطفلان بيلار أحمد سامي، وعبدالرحمن محمود.