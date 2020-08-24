أسرار في حياة أمينة رزق.. ضابط أحبها 14 عاما ولم تتزوج لهذه الأسباب

بصوتها المميز وملامحها الشرقية الهادئة وأدائها التمثيلي الرائع، استطاعت الفنانة المصرية أمينة رزق (1910- 2003) أن تحفر اسمها في تاريخ الفن العربي.

بدأت مشوارها الفني في ظل ظروف صعبة، إذ كان المجتمع يدين العمل بالفن ويرفض خروج المرأة، لكنها تمردت على الواقع السائد واقتحمت عالم المسرح والسينما وصارت نجمة التراجيديا.

وفي ذكرى وفاتها التي تحل في 24 أغسطس/آب، نلقي الضوء على جزء من حياة أمينة رزق الشخصية خصوصاً أنها منحت عمرها كله للفن وظلت تعمل حتى آخر أيام العمر.

في لقاء تليفزيوني نادر، تحدّثت أمينة رزق مع الإعلامي الكبير مفيد فوزي عن أسباب عزوفها عن الزواج رغم أنها جميلة ومن عائلة كبيرة، فقالت والابتسامة تعلو وجهها: "نفدت بجلدي من الرجال، لكن على خشبة المسرح ارتديت مرات كثيرة طرحة الزفاف وخاتم الخطوبة".





وأضافت: "كنت خائفة من الزواج بسبب ما سمعته من قصص حزينة لصديقاتي، وكانت أغلب الروايات التي أقوم بتمثيلها يظهر خلالها الرجل وهو يمارس القهر على زوجته، فقد تزوجت المسرح وابتعدت عن الحب والزواج".

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وكشفت عن ارتباطها رسمياً مرة واحدة من ضابط يدعى "وهبي" ولم يكتمل هذا المشروع، إذ استغلت سفرة إلى العاصمة البريطانية لندن وأرسلت "شبكة الخطوبة" إلى أسرته قبل إتمام الزفاف، الأمر الذي وضعها في صدام كبير مع عائلتها.

وأكدت أن هذا الرجل ظل يحبها لمدة 14 عاماً ولم يسقطها من ذاكرته.

ولدت الفنانة المصرية أمينة رزق في 16 أبريل/نيسان 1910، وتعد صاحبة أطول مسيرة فنية في عالمنا العربي.

كانت بدايتها من خلال فرقة علي الكسّار المسرحية عام 1922، وعندما توهجت على خشبة المسرح انتقلت إلى السينما وقدمت من خلالها نحو 280 فيلماً، وعملت أيضاً في الدراما التليفزيونية ويضم أرشيفها 130 مسلسلاً.

وفي 25 أغسطس/آب 2003 رحلت أمينة رزق عن الحياة إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، وودعت عالم الأحياء لكن اسمها وصورتها عالقة في أذهان الجماهير لأنها فنانة استثنائية وموهبتها شديدة الخصوصية.



