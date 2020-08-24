حسن الرداد يكشف لـ"الخليج 365" كواليس فترة "الحزن والألم"

كشف الفنان المصري حسن الرداد أنه كان يتمنى منذ فترة تقديم عمل رومانسي للتغيير من نوعية الأدوار التي يقدمها على شاشة السينما.

وقال الرداد لـ"الخليج 365": "عندما عُرِض عليّ فيلم (توأم روحي) لم أتردد في الموافقة عليه، لأنه فيلم مختلف وقصته جديدة والجمهور يحتاج إلى جرعة من الرومانسية بعيداً عن الأكشن والعنف ".

وأشار إلى أن الشخصية التي يُقدِّمها في فيلم "توأم روحي" كانت مرهقة ومتعِبة في التحضير لها لأنها تحتوي على مشاعر وانفعالات كثيرة، ولكن ساعده في التحضير لها المخرج عثمان أبو لبن والمؤلفة أماني التونسي.

ولفت إلى أنّه تأثر بالشخصية كثيراً وكان دائماً ما يشعر بالحزن والألم وهذا أثّر على جهازه العصبي وظل في هذه الحالة فترة بعد انتهاء تصوير الفيلم حتى استطاع الخروج منها.

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وكان حسن الرداد قد احتفل بالعرض الخاص لفيلم "توأم روحي" مؤخراً، ويشاركه البطولة أمينة خليل وعائشة بن أحمد، والعمل من تأليف أماني السويسي وإخراج عثمان أبو لبن.

حضر العرض الخاص الفنانة إيمي سمير غانم زوجة حسن الرداد لتنفي الشائعات التي لاحقتهما خلال الفترة الماضية حول انفصالهما.





وقال الرداد إن مَن يطلق شائعات انفصالي عن زوجتي إيمي سمير غانم على السوشيال ميديا أناس يطلقون على أنهم "صحفيون وهم ليس لهم علاقة بالصحافة ولكنهم دخلاء على المهنة ينشرون أخباراً كاذبة حتى تتصدر أسماؤهم "التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي.