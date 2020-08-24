أمينة خليل تدافع عن "صاحب المقام" وتشكر صُنّاع "توأم روحي"

قالت الفنانة المصرية أمينة خليل في لقاء خاص لـ"الخليج 365"، إنها سعيدة جدا بفيلم "توأم روحي"، كاشفة أنها كانت تنتظر عرض الفيلم منذ فبراير الماضي، بعد تأخير طويل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أمينة خليل: "فيلم توأم روحي يستحق المشاهدة لأنه مختلف، وقام المخرج عثمان أبو لبن بتقديم رؤية فنية مبدعة، والمؤلفة أماني التونسي قدمت قصة رومانسية جديدة على السينما المصرية".

فيلم "توأم روحي" بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.





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وعلقت الفنانة أمينة خليل على فيلم "صاحب المقام" الذي يعرض على منصة "شاهد" الإلكترونية، قائلة إنها سعيدة بردود فعل الجمهور، لأنه من أهم الأفلام في تاريخ السينما، وعرضه على منصة إلكترونية، تجربة جديدة ولكن فيها مجازفة.

وأكدت أمينة أن الانتقادات وحالة الجدل التي يتعرض لها الفيلم من الجمهور تدل على نجاح "صاحب المقام".

فيلم"صاحب المقام" بطولة آسر ياسين و يسرا و أمينة خليل، والكثير من ضيوف الشرف مثل الراحل إبراهيم نصر، ومحمود عبد المغني، ومحمد ثروت، ومن تأليف إبراهيم عيسي، و إخراج ماندو العدل.

وبالرغم من أن عام 2020، حمل أحداث سعيدة للفنانة أمينة خليل حيث قدمت أول بطولة في الدراما بمسلسل "ليه لأ"، واحتفلت بخطوبتها على المهندس عمر طه، لكنها قالت إن انتشار فيروس كورونا هو الأسوأ في عام 2020.