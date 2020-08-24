سارة الكندري تكشف بـ"غضب" عن تفاصيل سجنها مع زوجها وطفلتها

كشفت الكويتية سارة الكندري تفاصيل تعرضها للحبس يومًا كاملًا برفقة زوجها أحمد العنزي الشهيران عبر السناب بـ"سارون وأحمدوني" ومعهما طفلتها وذلك بسبب كسرهم حظر التجول، حيث ألقت الشرطة القبض عليهم وأودعتهما الحبس.

وقالت سارة الكندري، وهي منفعلة بشكل كبير خلال مقابلة لها إن المحقق رفض خروجها وأصر على أن تبيت وطفلتها في السجن على الأرض، معقبة: "إذا انت رجال شوف كبرك ما تتحمل تنام في الأرض".

وتابعت "الكندري" قائلة: "أنا قعدت يوم كامل في السجن أنا بنت الديرة وبنتي كويتية يصير فيني كده وتنسحب بنتي كده.. بنتي صار فيها حالة نفسية.. صار فيها تبول لا إرادي بسبب اللي صار".

وأكدت سارة الكندري أن هذا حدث معهما بسبب أن الضابط يكرههم ويعلم أنهم من مشاهير السوشال ميديا، متابعة: "قال يلا روحي دشي السجن وإذا ما في أحد يبي بنتك وديها دار رعاية أحسن هناك تاكل وتشرب".

وشددت الكندري على أنها مسؤولة عن كل كلمة قالتها منوهة بأنها تطلب معاينة كاميرات المخفر والمحقق وأنه "وافق على كل اللي صار كل من في المخفر تجمعوا علينا والفراشين كذلك".

واختتمت بالقول: "خدوا إثباتاتي خدوا تليفوناتي ونبهوني ديري بالك ما تطلعين تتكلمين أقولك شي هذا اسمي روحي حق الرقابة والتفتيش قوليلهم إني سويت فيكي كده".

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وكانت سارة الكندري قد ظهرت قبل ساعات عبر حسابها في تطبيق "سناب شات" وهي تبكي بسبب ترك طفلتها معها في السجن لافتة إلى أن زوجها لازال في السجن عنادًا فيه، لأنهم حاقدون على مشاهير السوشال ميديا.

ومؤخرًا تم احتجاز الكندري وزوجها سابقا 4 أيام على ذمة التحقيق بعد القبض عليهما على خلفية اتهامهما بمخالفة الآداب العامة، بعد نشرهما فيديو "غير أخلاقي"، قبل أن تفرج عنهم النيابة العامة في دولة الكويت بكفالة مالية.

وبعدها تم القبض عليهما مجددًا داخل المحكمة وصدر قرار بإخلاء سبيلهما مقابل كفالة 2000 دينار (6,600 دولار) لكل منهما، وذلك أثناء حضورهما جلسة المحاكمة في قضية "مخالفة الآداب العامة" بسبب تصوير مقطع فيديو "غير أخلاقي".

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