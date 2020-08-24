شكرا لقرائتكم خبر عن ‏ فيلم The Eight Hundred ينعش السوق الصينية ويعيد الإيرادات لشباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم The Eight Hundred ان يتقدم أمام جميع المنافسين في شباك التذاكر الصيني بأرباح تذكرنا بأوقات ما قبل COVID 19، حيث حقق 75.7 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية ، لتصل إجمالي إيراداته 119 مليون دولار.

والفيلم عن رواية هيلمر جوان وتدور أحداثه حول مواجهة تاريخية بين الجنود الصينيين واليابانيين في شنجهاي في الثلاثينيات من القرن الماضي.

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وكان قد كشف مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي عن الديو الذي جمعه بالمغنية الصينية نا يينج في أغنية Remembering تتر فيلم The Eight Hundred .

وشارك بوتشيلي في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان الدعائي للفيلم ويظهر فيه برفقة يينج وهما يغنيان بالفيديو.

فيلم "الثمانمئة" هو ملحمة حرب يصور دفاع الجنود الصينيين عن مستودع ضد الجيش الياباني الغازي خلال معركة شنجهاي عام 1937. وقد لاقى استحسان رواد السينما والنقاد بعد عرضه في الثالث من أغسطس ، وبعد 14 عرضاً غير رسمي في الصين، والفيلم من إخراج جوان هو Guan Hu ، ومن أشهر أعماله فيلم "Mr. Six"

وقد تمت الموافقة على إعادة فتح دور السينما إعتبارًا من 20 يوليو في أجزاء من الصين التي تعتبر مناطق منخفضة المخاطر بعد عمليات إغلاق استمرت لأشهر تهدف إلى احتواء تفشي فيروس كورونا.

فيلم The Eight Hundred، الذي تم تصويره بالكامل بكاميرات IMAX ، هو أول فيلم صيني رئيسي يتم عرضه في المسارح الصينية منذ تفشي COVID-19. في الخارج، من المقرر إطلاقه في أمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا في أغسطس. 28، بعد أسبوع من إطلاقه رسميًا في الصين، وفقًا لـ CMC Pictures، الموزع للفيلم.