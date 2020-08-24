شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب عن جلسة تصويرها الأخيرة: أعشق الزراعة والبرتقال من حديقة منزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة سمية الخشاب لـ الخليج 365 تعليقا على جلسة تصويرها الأخيرة، والتي لاقت انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تعشق الزراعة والطبيعة وتحب شكل الفاكهة والخضار منذ الصغر، وتحب شراءها بنفسها وتشعر بسعادة عجيبة عندما تشاهد الفواكه بمختلف أنوعها وألوانها، وهو ما يجعلها تشكر الله على نعمه الكثيرة وابداعه في الألوان واختلاف طعم الفواكه من نوع لآخر.

وأضافت سمية:" البرتقال الذي استخدمته في جلسة التصوير الأخيرة اقتطفته من منزلى، فأنا أزرع الأشجار والنباتات العطرية في حديقة المنزل"، موضحة أن الفكرة من البداية كانت بالتنسيق مع إيهاب عادل الأرت دايريكتور والذي سبق وأن تعاونت معه من قبل.

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آخر أعمال سمية الخشاب الكليب الغنائى الخاص بأغنية "عربيّة أنا" الذي تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعَد هذا التعاون الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين".

الأغنية من ألحان سميّة، كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعرى، ويُستهل مطلع الأغنية بالكلمات التالية: "عربية أنا/ قالوا فيها الجمال/ هبة من ربنا/ القوام والدلال/ عربية أنا والتاريخ ياما قال/ عربية أنا شمس وقت الغروب/ عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا/ أقوى من الخيال".

تتمحور فكرة الكليب حول إظهار صورة المرأة العربية القوية الشُّجاعة والصّلبة، وتطل سميّة فى العمل بعدة إطلالات .

وكانت سمية الخشاب اعتذرت مؤخرا عن المشاركة في بطولة فيلم "صابر وراضى" من تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد.