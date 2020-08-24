شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة مع أحمد رزق فى مسلسل "فى يوم وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد الفنان محمد جمعة على المشاركة فى بطولة مسلسل "فى يوم وليلة" للنجم أحمد رزق، المقرر انطلاق تصويره مطلع سبتمبر المقبل، حيث يجسد دورا مهما ومحوريا خلال الأحداث بعد انقلاب حياة بطل العمل تكشفها الحلقة الأولى من المسلسل، وتجرى المخرجة شيرين عادل اختيار باقة الأبطال المشاركين في المسلسل استعداداً لانطلاق التصوير.

مسلسل "فى يوم وليلة" من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى 45 حلقة معتمداً على التشويق والإثارة، ومقررعرضه فى بداية الموسم الشتوى، ويشارك فى بطولته كل من ايتن عامر وولاء الشريف وصلاح عبد الله نضال الشافعى ومحمد مهران.

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ومن ناحية أخرى يشارك محمد جمعة في مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز والذى بدأ تصويره الفترة الماضية في الديكور الخاص به بمدينة السينما، ويشارك في بطولة العمل كل من هند صبرى وهشام سليم وصلاح عبد الله وأحمد فؤاد سليم وماجدة زكى إخراج أحمد علاء الديب وتأليف باهر دويدار.

وكان أخر ظهور للفنان محمد جمعة في مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، تأليف وإخراج محمد سامى وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر وإدوارد وروجينا ونور اللبنانية ونجلاء بدر وأخرون من النجوم.