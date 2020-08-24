شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منصات عرض فيلم Mulan لـ دونى ين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن Disney قررت توسيع الشاشات لمشاهدة النسخة الحية من فيلم Mulan ، فبعدما أعلنت المجموعة أن الطريقة الوحيد لمشاهدة الفيلم من خلال ديزني بلس، أعلنت ديزني أنه من الإمكان مشاهدة فيلم "مولان"، من خلال منصات Apple أو Google أو Roku، اعتبارًا من 4 سبتمبر.

وكانت قد كشفت شركة ديزني أن النسخة الحية من فيلم الرسوم المتحركة mulan، قد لا تعرض في بعض من دور السينما بمعظم أنحاء العالم، لكن الجماهير في الصين ستكون قادرة على مشاهدة الفيلم على الشاشة الكبيرة، وحسب موقع Weibo، فقد تمت الموافقة على عرض الفيلم فى عدد من دور العرض بالصين دون التأكيد على توعد بدء العرض.

وكانت قد عززت ديزني قوة خدمة البث الخاصة بها وأعلنت عن أرقام المشتركين في منصة ديزني بلس وذلك بعدما أعلنت عن عرض فيلم " مولان" علي المنصة بدلا من دور العرض.

ولدى Disney Plus الآن أكثر من 60.5 مليون مشترك مدفوع اعتبارًا من الشهر الماضي ، بعد تسعة أشهر فقط من إطلاق منصة البث المباشر للمستهلك، وبعد عدة تأخيرات في موعد إصداره بالسينمات قال الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب تشابيك إن عرض "مولان" سيكون في 4 سبتمبر المقبل .

وتعتقد شركة ديزني أن إصدار Mulan سيساعد على جذب الجمهور للاشتراك في المنصة من أجل مشاهدة فيلم انتج من الأساس لعرضه في السينمات حول العالم.

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على عكس باقي المحتوى المتوفر على Disney Plus ، لن يتوفر "Mulan" مباشرةً للمشتركين حيث سيدفع المشاهد في الولايات المتحدة والأقاليم الأخرى 29.99 دولار بالإضافة إلى رسوم الاشتراك الشهري لخدمة البث البالغة 6.99 دولار .

وفيلم ‪Mulan، إنتاج شركة ديزني نسخة جديدة ‪Live Action، من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998، وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحدا أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها.

الفيلم من بطولة دونى ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "‪Seven Swords" و"‪Painted Skin" و"‪Ip Man" و"‪The Lost Bladesman" و"‪Together"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاى ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.

بينما أكدت شركة ديزنى العمل على نسخة جديدة من فيلم الأنيمشن ‪Bambi، الذى طرح في عام 1942، وسكون الفيلم على طريقة الـ ‪Live Action، وسيقوم كل من جنيف روبرتسون دووريت ("‪Captain Marvel")، وليندسي بير ("‪Sierra Burgess Is a Loser") بكتابة الفيلم الجديد، سيقوم كل من المنتجين من شركة ديزنى، كريس وبول فايتز. "‪variety".