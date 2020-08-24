شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. آدم ساندلر يظهر بلحية كثيفة ووزن زائد فى ماليبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم آدم ساندلر وهو يستمتع ببعض الوقت في ماليبو حيث كان يلعب بكرة السلة مع أحد الأصدقاء، وظهر ساندلر بملايس رياضية ولحية كثيفة ووزن زائد.

وكانت شبكة نيتفلكس أعلنت عن تمديد عقدها مع الممثل آدم ساندلر، لأربعة أفلام، حيث كانت أبرمت صفقة أولية مع ساندلر بقيمة مئات الملايين لأربعة أفلام في عام 2014 ثم جددتها في عام 2017، ومن جديد جددتها مع بداية العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " businessinsider "، وذلك بعد عرض فيلم ساندلر الجديد Uncut Gems، على الشبكة.

آخر أعمال ساندلر هو فيلم Uncut Gems من إخراج جوش سافدي، وبيني سافدي، الذى شارك في التأليف بمشاركة رونالد برونشتاين، ويدور الفيلم المثير للجريمة من المخرجين المشهورين جوش وبيني سافدي، حول هوارد راتنر، الصائغ في مدينة نيويورك والذى دائمًا ما يبحث عن الرهانات العالية، ويجب على هوارد الاشتراك فى العمل المحفوف بالمخاطر، وموازنة أعماله الخاصة والاعتناء بأسرته، وتخطى أعدائه، أثناء سعيه للفوز بأعلى الرهانات.

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يذكر أنه النجمين العالميين آدم ساندلر وجينيفر أنيستون يتعاونان من جديد فى عمل كوميدى من إنتاج شبكة "Netflix" الترفيهية، وذلك فى فيلم الكوميديا "Murder Mystery"، ويعتبر هذا هو التعاون الثانى بينهما، حيث كان أول تعاون بينهما عام 2011 فى فيلم "Just Go With It”.