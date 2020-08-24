شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الهضبة يطرح كليب "أماكن السهر" ودور السينما تستقبله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم الكبير عمرو دياب كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" والذى انتهى من تصويرها الفترة الماضية بالساحل الشمالى، والتي تصدرت الأغاني الأكثر استماعاً، منذ طرحها منذ عدة أيام، وكتب كلماتها تامر حسين، ولحنها عزيز الشافعى، ومن توزيع أسامة الهندى، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.

وطرح الهضبة كليب "أماكن السهر" اليوم عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى وكذلك عبر موقع وتطبيق يوتيوب، كما أعد لجمهوره مفاجأة كبرى بطرح الكليب في عدد كبير من دور السينما بالقاهرة ومختلف المدن المصرية، حيث يتسنى لجمهور السينما مشاهدة الكليب فى قاعاتها المختلفة.

وتعد هذه الأغنية ثالث كليب يطرحه عمرو دياب في دور السينما خلال مشواره الغنائي الحافل بالنجاحات والتجارب الجديدة والجريئة، حيث كان أول مطرب يقدم هذه الفكرة عام 1996 عندما طرح كليب "نور العين" في دور السينما وقتها، والمرة الثانية كانت في كليب "وماله" عام 2005، وجاء كليب "أماكن السهر" ليكون ثالث عمل غنائي يطرحه الهضبة في دور السينما.

وظهر عمرو دياب في الكليب باطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة دينا الشربيني، وتم تصوير الكليب بالكامل في الساحل الشمالي في أجواء رفع معها جمهور عمرو دياب شعار" الصيف مايحلاش غير بمزيكة الهضبة".

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يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين ، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والحليب من إخراج أحمد النجار.

ومن ناحية أخرى يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف كعادته حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل.

كما أعلن أيضا عن احيائه حفل أون لاين خلال الفترة القادمة وهو الحفل الأول له بهذه التقنية.