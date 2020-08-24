شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب: أنا مرتاحة بعيد عن السوشيال ميديا وبحضر لألبوم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها لسؤال الكثير من محبيها عليها والاطمئنان على صحتها، مؤكدة أنها بتحضر لألبوم جديد ولم تكشف عن أى تفاصيل أخرى.

وغردت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على تويتر، قائلة: "بفرح جداً لما بشوفكم فاكريننى طول الوقت وبتسألوا عليا وعشان أنا مقدرة إن ده بدافع الحب عايزة أطمنكم إن أنا مرتاحة كدة أكتر وكمان علشان بحضر للألبوم الجديد وإن شاء الله أرجعلكم في أقرب وقت ممكن"لترد عليها النجمة منة شلبى، قائلة:" انتي الحب الكبير اوي وحشتي حبايبك كلهم".



شيرين عبد الوهاب

وظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب، مؤخرا، برفقة زوجها الفنان حسام حبيب بعد غياب عن الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وجاءت أهم التعليقات على الصورة خاصة بوزن شيرين الزائد الواضح بها، ويعد هذا الظهور الأول للزوجين بعد شائعات مشاجرتهما التى خرجت قبل شهرين.

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وكانت حرصت النجمة شيرين عبد الوهاب على مؤازرة النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم التي أصيبت خلال تفجيرات بيروت، حيث أجرت عملية جراحية لمدة 6 ساعات، وكتبت شيرين عبر حسابها بموقع تويتر: "ألف سلامة عليكي يا نادين يا حبيبتي، ونطمن عليكي وعلى كل فنانين بلدنا التاني الغالي علينا أوي لبنان".

من ناحية أخرى أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن استعدادها للتعاون مع الملحن محمود الخيامي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما أكد الأخير تضامنه ودعمه لها.

وقال الملحن محمود الخيامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كنت بتفرج علي برنامج تخاريف للصديقة وفاء الكيلاني وكانت مستضيفة الغالية شيرين عبد الوهاب.. كانت بتسألها وفاء مين من الملحنين تاخديه معاكي في الميكروباص وقالت مش حاسة إن فيه ملحن واخد شيرين هدف وبيشتغل ومركز عشانها!.. أنا مش معاكي يا شيري.. انتي بس تشاوري وأول الناس الخيامي".