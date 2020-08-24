شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب ودينا الشربينى فى صورة جديدة من كواليس أغنية "أماكن السهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم عمرو دياب مع النجمة دينا الشربيني في صورة جديدة من كواليس أغنيته "أماكن السهر"، والتي تصدرت الأغاني الأكثر استماعاً، منذ طرحها منذ عدة أيام، وكتب كلماتها تامر حسين، ولحنها عزيز الشافعى، ومن توزيع أسامة الهندى، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.



كواليس اماكن السهر

وكان شوق الهضبة عمرو دياب جمهوره إلى أغنية "أماكن السهر"، حيث نشر الحساب الرسمي للهضة على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، برومو الأغنية الذي ظهره فيه برفقة الفنانة دينا الشربيني، معلقا: "ولعت ولسة هتولع أكتر!.. اتفرجوا على برومو فيديو أغنية "اماكن السهر" الجديدة! وخليكوا جاهزين للي جاي".



دينا الشربيني

وجاء في كلمات أغنية أماكن السهر: "دة جواب بان من العنوان اقروا المكتوب في عينيه.. في أماكن السهر أنا قمري طلع واتشهر.. والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي ع الحلوين.. ع البحر أن مشي الموج يهدى ويختشى الموج يزعل لو مشي له حبايب بالملايين.. دة حبيبي لو نزل ع الأرض في ناس تعتزل"، وهى الأغنية الثالثة ضمن أغنيات الصيف، بعدما قدم يا بلدنا يا حلوة ومالك غيران، أغنية أماكن السهر.

من ناحية أخري أعلن الهضبة عمرو دياب عن مفاجأة لجمهوره عن طريق إحيائه حفل "أون لاين" خلال الفترة المقبلة. وقال عمرو دياب، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الصيف مابيكملش من غير حفلة الهضبة.. أول حفلة أون لاين لـعمرو دياب.. الصيف ده لحد عندك..علشان تتفرج عليها ببلاش واستنى معاد الحفلة قريب".