شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى يهاجم بيومى فؤاد ويلتمس العذر له فى آن واحد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الناقد طارق الشناوى هجوما حادا على الفنان بيومى فؤاد لعدم حضوره ندوته بقصر السينما، التى كان من المقرر أن يديرها أمس الأحد فى تمام الساعة السادسة مساء، وأعلنت إدارة القصر عن اضطرارها لإقامة الندوة بدونه وعرض فيلم "الكويسين".

وقال طارق الشناوى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "ذهبت لقصر السينما بناء على دعوة الساعة 6 مساء وفيه ندوة مع بيومى عن حياته وحضرت في معاد الندوة وكان لسه مجاش، الساعة بقيت 6 وربع وبلغونى أنه اتصل بيهم لأنه عنده اوردر تصوير مقدرش ينهيه وبدأت الندوة واعتذرت للناس وقلتلهم إنه فنان غير ملتزم لأنه لم يقدر حب الناس اللى جات عشان يسمعوه وهو لم يقدر ذلك".

وتابع في كلامه: "مساءلة التصوير كان لازم يعمل حسابه ويقولهم أنا عندى معاد الساعة 6 لأنه أكيد عنده مواعيد كتير عشان بيصور حاجات كتيره وتم تحديد الندوة بناء على طلب بيومى لان الندوة كانت مفروض الساعة 8 وكلمونى يعتذروا و قالوا خلى المعاد 6 عشان تصوير بيومى وأنا قدرت ده وقولت في الندوة أنه فنان موهب بس غير ملتزم و كلمنى في الندوة القصيرة لكن مرديتش عليه لانى كنت مش متقبل العذر لان في اتفاق، ولما وصلت المنزل كلمنى وقالى ان زوجته مريضة أو عاملت عملية مش متذكر و ده عذر قهرى و التمست له العذر".

وأعلن قصر السينما غضبه في بيان له، نشره عبر فيس بوك قالوا فيه: “"يعتذر قصر السينما عن تخلف الفنان بيومي فؤاد عن ندوته التي كان مقررًّا لها السادسة اليوم بحضور الناقد الكبير طارق الشناوي حيث لم يعتذر ولم يحضر، مما اضطر إدارة القصر إقامة الندوة بدونه وعرض فيلم الكويسين".