انطلاق تصوير حكاية "أمر شخصى" لـ شيرى عادل من مسلسل "إلا أنا".. اليوم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق، اليوم الاثنين، تصوير أول مشاهد الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، والتي تحمل عنوان "أمر شخصى"، وتقوم ببطولتها الفنانة شيرى عادل فى الديكور الخاص بالعمل، ويشارك فى الحكاية الرابعة من العمل، الفنان ميدو عادل، سيمون، إيهاب فهمى، جمال عبد الناصر، ومعتز هشام ونهال عنبر ونور إيهاب، وعدد من الفنانين الشباب للمشاركة فى الحكاية.

ويبدأ مخرج الحكاية محمود كامل بالمشاهد الداخلية فى الحكاية، حيث أنتهى المؤلف عمر عبد الحليم من كتابة الـ 10 حلقات كاملة وسلمها للشركة المنتجة.

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"أمر شخصى" هى الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وتم حتى الآن عرض حكايتين منهم على قناة dmc، هما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، ويتم حالياً تصوير الحكاية الثالثة وهي "أمل حياتي" بطولة حنانمطاوع، كما تم الاستعداد للخامسة بعنوان"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والسادسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.

وكان آخر أعمال شيرى عادل مسلسل "السهام المارقة" الذى تم عرضه لأول مرة فى شهر رمضان 2018 على قناة أبو ظبى، وشاركفى بطولته شريف سلامة وهاني عادل ووليد فواز، وعدد من الفنانين العرب منهم التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموندأبو عبود والسعودى هشام فقيه والعراقى كامل إبراهيم وإخراج محمود كامل.