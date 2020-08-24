شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى معلقا على صورته مع نجوم الفن: تجمعات الأصدقاء لا تقدر بثمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان شريف رمزى، عن حبه الشديد لأصدقائه من الوسط الفنى بصورة تجمع الكثير من النجوم الشباب وتوجيه رسالة يؤكد فيها سعادته الشديدة فى الأوقات التى يجتمع فيها بأصحابه، ونشر شريف رمزى صورة على حسابه بموقع "تويتر"، يظهر فيها الكثير من الفنانين أبرزهم الثنائى شيكو وهشام ماجد، ودنيا سمير غانم، وكريم فهمى، والشقيقان كريم ومحمد محمود عبد العزيز، وعلق قائلا: "تجمعات الأصدقاء لا تقدر بثمن".



شريف رمزي على تويتر

وكان قد شارك الفنان شريف رمزى، فى حملة حماية الفتيات من عمليات الختان، وحرص على رفع لافته بعنوان "الختان جريمة بكل المقاييس، لا للختان"، ليعلن تضامنه الكامل لإنهاء تلك الظاهرة التى تتسبب فى مشاكل كبرى للفتيات.



شريف رمزي فى صورة مع أصدقائه

ونشر رمزى صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، يظهر من خلالها وهو يرفع اللافتة التى يعلن فيها تضامنه مع حملة لا للختان.

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وعلى جانب آخر، استعاد الفنان شريف رمزي، ذكريات طفولته بمجموعة صور طريفة له فى أكثر من مناسبة، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها مازحا :"شفتوا الطفولة المشردة دي"، كما جاءت بعض التعليقات علي الصور لتؤكد التشابه الكبير بينه وبين نجله "رمزى".

وكان الفنان شريف رمزى قد شارك متابعيه بصور له من داخل منزله في فترة العزل الصحي التي يقضيها مع عائلته وأطفاله تجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وظهر رمزى فى عدد من الصور التى نشرها عبر حسابه بإنستجرام، وهو يضع وجه أمام أطفاله ليقوموا بتلوينه والرسم عليه، وكتب قائلاً: "حتودينا على فين يا حظر الله ينعل أبو الكورونا على اللى خدناه من الكورونا، العيال خلصوا الورق اللى فى البيت كله وابتدوا يلاقوا حلول تانية".