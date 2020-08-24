شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى مع مصطفى حجاج فى الاستوديو خلال مونتاج أغنيته الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان مصطفى حجاج متابعيه بصور مع النجم تامر حسنى خلال مونتاج أغنيته الجديدة، معلقا على الصور عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا :"مبروك يا تيمو بسم الله مشاء الله.. الصورة دى من مونتاج أغنية #تامر_حسنى هتكسر الدنيا".



مصطفي حجاج

وكان طرح النجم تامر حسنى أغنية "لينا حياة بعدين" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهى تتر مسلسل "مدرسة الحب 3"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، وألحان شريف بدر، وتوزيع موسيقى هيثم راضى.



مصطفي حجاج وتامر حسني

وفى سياق آخر حرص النجم تامر حسني على توجيه رسالة شكر لزوجته بسمة بوسيل، على مفاجأة عيد ميلاده، التي جمعت فيها عددا كبيرا من أصدقائه الفنانين والمشاهير في حفلة خاصة ونشر حسني مجموعة من صورة الاحتفالات عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب قائلا: "مفاجأة بسومي ليا ألف شكر يا حبيبتي وربنا يخليكي ليا ويخليلنا ولادنا ويسعد كل الناس، وكل الشكر للناس الجميلة اصدقاء العمر اللي شاركوها عمل المفاجأة وطبعاً بشكر الناس اللي عملوا التورتة الجميلة دي".

فيما وجه النجم تامر حسني رسالة خاصة إلى متابعيه وجمهوره بمناسبة عيد ميلاده يوم 16 أغسطس، وذلك من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، وتحديداً خاصية الاستوري حيث كتب: "كنت عايز أرد عليكم بكرة في يوم عيد ميلادي، بس شايفكم محتفلين بدري، ثم أضاف بأنه لا يحتفل بعيد ميلاده وغير معتاد على ذلك، ولكن ربنا رزقه بجمهور زي أهله -على حد وصفه- وتابع فى رسالته بأنه يشكر كل شخص هنأه بأى كلمة كتبها أو رسالة أرسلها. ثم ختم رسالته: "طلبي الوحيد أما تفتكروني تدعوا لأولادي تالية، وأمايا وآدم".