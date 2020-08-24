شكرا لقرائتكم خبر عن علوية زكى مع محمود ياسين بكواليس تصوير "ميراث الغضب" × صورة من 39 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حساب المخرجة الكبيرة الراحلة علوية زكى، عبر إنستجرام، التى تديره عائلتها، عن صورة نادرة لها منذ 39 عاما، جمعتها بالفنان القدير محمود ياسين، من كواليس تصوير مسلسل "ميراث الغضب" الذى تم عرضه مطلع ثمانينيات القرن الماضى وتحديدا عام 1981.



المخرجة الراحلة علوية زكى والفنان القدير محمود ياسين

مسلسل ميراث الغضب، بطولة محمود ياسين، شهيرة، فاروق الفيشاوى، ليلى علوى، عماد رشاد، المنتصر بالله، عبد المنعم إبراهيم، جلال الشرقاوى، إحسان شريف، سلوى محمود، ناهد سمير، نادية رفيق، والظهور الأول للطفل عمرو محمود ياسين، من تأليف فهمى عبد السلام، سيناريو مدحت السباعى، مهندس الديكور الراحل بدر تيسير، إخراج المخرجة القديرة الراحلة علوية زكى.

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وكانت أسرة المخرجة القديرة الراحلة علوية زكى، أحيت مؤخرا ذكرى وفاتها الأولى، التى حلت يوم 7 أغسطس الماضى، حيث رحلت فى مثل هذا اليوم 2019، عن عمر ناهز 93 عاما بعد وعكة صحيت ألمت بها حتى وافتها المنية.

ونشر حساب المخرجة الراحلة عبر إنستجرام، الذى تديره أسرتها، صورة قديمة لها، صحبتها بتعليق: "اليوم الذكرى الأولى لوفاة علوية زكى، نرجو الدعاء لها".

المخرجة الراحلة علوية زكى من مواليد 2 مايو عام 1926 وتعد واحدة من أهم وأكبر المخرجات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية والمسلسلات منها "الغرباء لا يشربون القهوة، القانون لا يعرف عائشة، لحظة اختيار، اللسان المر، ترويض الرجل، رجل اسمه عباس، ليالى الحصاد، نهاية العالم ليست غدا"، وتعتبر من أوائل المخرجات اللاتى كان لهن اهتمام بقضايا المرأة والمجتمع فى الأعمال الدرامية.