شيرين عبدالوهاب تعلق على غيابها عن "السوشيال ميديا": "مرتاحة كدة أكتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب تريند موقع "تويتر"، بعد ما قام مغردون بإطلاق هاشتاج "رجعي حسابك شيرين".

وطمأنت شيرين جمهورها وكتبت تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "بفرح جداً لما بشوفكم فاكريني طول الوقت وبتسألوا عليا، وعشان أنا مقدرة إن ده بدافع الحب عايزة أطمنكم إن أنا مرتاحة كدة أكتر وكمان علشان بحضر للألبوم الجديد وإن شاء الله أرجعلكم في أقرب وقت ممكن".

ومن ناحية أخرى كانت شائعات قد طالت الثنائي حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب، بوجود خلافات بينهما، إلا أنهما نفيا ما تردد بنشر صورة تجمعهما.

كما ترددت شائعات حول إصابة شيرين بفيروس كورونا المستجد، ونفى والد زوجها في تصريح لمصراوي هذه الشائعة، مؤكدا أن شيرين أجرت 3 مسحات وجاءت النتيجة سلبية في كل مرة.