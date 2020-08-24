فيديو| تامر حسني يطرح أغنية "لينا حياة بعدين" تتر مسلسل "مدرسة الحب 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: طرح الفنان تامر حسني أغنية "لينا حياة بعدين" عبر قناته الرسمية على "وتيوب"، وهي تتر مسلسل "مدرسة الحب 3". الأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان شريف بدر، وتوزيع موسيقى هيثم راضي. "مدرسة الحب 3" يلعب بطولته باقة كبيرة من النجوم، بينهم: أمير كرارة، وخالد الصاوي، ومي سليم، ومحمد لطفي، ولقاء سويدان، ويشهد الظهور الأخير للفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي.

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