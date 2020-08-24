راغب علامة عن انفجار مرفأ بيروت: "الكل يحاول تضييع الحقيقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب المطرب اللبناني راغب علامة عن حزنه الشديد بسبب انفجار مرفأ بيروت.

وكتب علامة تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الطبقة السياسية تتعاطى مع جريمة إنفجار المرفأ وكأن الإنفجار حصل في إسرائيل وليس في بيروت! الضحايا والجرحى والمتضررون ليسوا لبنانيين ولا حتى بشر ! المحاكمة اصبحت إعلامية وكل طرف يستعمل اتباعه لإبعاد التهمة عنه. الكل يحاول تمييع وتضييع الحقيقة وإبعاد المسؤولية عنه! مجرمون قتلة خنازير".

كان انفجارا ضخما وقع في مرفأ بيروت مؤخرًا، أسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات المصابين.