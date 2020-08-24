فيديو.. عمرو دياب يطرح كليب "أماكن السهر"

طرح الهضبة عمرو دياب فيديو كليب أغنية "أماكن السهر" منذ قليل، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

ويشار إلى أن كسر الكليب في أقل من نصف ساعة بعد طرحه حاجز الـ 23 ألف مشاهدة

على مواقع السوشيال ميديا.

أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي، وتظهر الفنانة دينا الشربيني في الفيديو كليب.