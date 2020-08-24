الجمعة.. عرض علاء الدين على مسرح كايرو شو

يستعد النجم أحمد عز لعرض مسرحية "علاء الدين" في الثامنة والنصف مساء الجمعة المقبل، على خشبة مسرح كايرو شو بالسادس من أكتوبر. المسرحية استعراضية كوميدية، وتعتبر التجربة المسرحية الأولى للنجم "أحمد عز" الذي يقدم شخصية "علاء الدين"، في حين تؤدي تارا عماد شخصية "ياسمينا"، ويلعب الفنان الكوميدي محمد ثروت دور "الجني". للنجم "أحمد عز" الذي يقدم شخصية "علاء الدين"، في حين تؤدي تارا عماد شخصية "ياسمينا"، ويلعب الفنان الكوميدي محمد ثروت دور "الجني". Advertisements مسرحية "علاء الدين"، إخراج مجدي الهواري، بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، وإسلام إبراهيم، تأليف ورشة عمل وهم "حسن المهدي، محمد جلال، ضياء محمد، محمد طلعت، أحمد شيكو".

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