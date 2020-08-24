شاهد.. ما بين كاظم الساهر وتامر حسني تتر مدرسة الحب يستحوذ على اهتمام الجمهور

استمر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تداول تتر الجزء الثالث من مسلسل مدرسة الحب للفنان تامر حسني، والتي تحمل عنوان "لينا حياة بعدين"، وذلك منذ طرحه ليلة أمس، لتزداد معدلات البحث عليه ويحتل مركز الصدراة بمحرك البحث جوجل بمصر.

ونشر المغردون جزء من كلمات الأغنية مشيدين بها :" يا فراق.. ارجوك ريحني بموت وياك..يا فراق.. اشمعنى حبيبي اخدته معاك..قولي نهايتك فين علشان استنى حبيبي هناك.. مدرسة الحب"، وأكد أخرون أن الأغنية حزينة وتحمل الكثير من المشاعر التي تلمس شغاف قلوبهم ومن بين التعليقات:" لينا حياة بعدين لتامر حسني، تتر مسلسل مدرسة الحب 3 ،جت ف وقتها انهاردة".

وهنأ الكثيرون الفنان المصري على طرحه التتر، وقال أحدهم:"مبرووك يا فنان أخيرًا اغنية تتر مسلسل بصوتك".

بينما اعترض البعض الأخر على

غناءتتر الجزء الثالث لمسلسل مدرسة الحب مؤكدين أن سلسلة المسلسل لم تكن بحاجة لتتر مختلف عما قدمه النجم الكبيروقال النشطاء:" مع كامل أحترامى ل عظمة صوت تامر حسني وإحساسه وأغانيه الرائعة وتتر مسلسل مدرسه الحب 3..لكن ملحمة زى مدرسه الحب مينفعش معاها تتر غير أغنية كاظم الساهر".

وأضاف أخر:" تامر حسني بيغني تتر مسلسل "مدرسة الحب" الجزء الجديد..تجربة مش رائعة خالص مجهود يحترم ولكن هنسمع أغنية كاظم للأجزاء اللي فاتت عادي".

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ويذكر أن الفنان تامر حسني طرح تتر المسلسل على صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" تزامنًا مع عرضه على أحد الشاشات

الفضائية، وقدم كلمات الأغنية أحمد المالكي والألحان شريف بدر والتوزيع الموسيقي لهيثم راضي.

أما مدرسة الحب 3، يجمع نخبة كبيرة من النجوم على رأسهم الراحل فاروق الفيشاوي، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، وجومانا مراد، ومصطفى قمر، وبولنت إينال، ومراد يلدريم، ومي سليم، ولقاء سويدان، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة، وتقوم بإنتاجه الفنانة جومانا مراد.

فيما انتهى تامر حسني، الأسبوع الماضي، من تصوير الكليب الجديد، للأغنية التي تجمعه بالفنان محمود العسيلي، والتي تم تصويرها في الساحل الشمالي، وتحمل عنوان "اختراع"، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم.

كما ينتظر حسني عرض فيلمه الجديد "مش أنا"، الذي قام بتأليفه، وشاركه في البطولة كلا من حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، سوسن بدر، محمد عبدالرحمن، فايز المالكي، عصام السقا، إياد نصار، اسما سليمان، محمد الجوهري، ياسمين البشبيشي، ومن إنتاج حسام حسني وإخراج سارة وفيق.

تترات مسلسل مدرسة الحب