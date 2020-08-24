تامر حسني يخطف الجمهور بـ"لينا حياة بعدين"

تصدر النجم تامر حسني معدلات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرح أغنيته "لينا حياة بعدين"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.
وأشاد محبو الفنان تامر حسني، بالأغنية، وهي تتر لمسلسل "مدرسة الحب" الجزء الثالث، الذي سيذاع قريبًا علىشبكة osn، الأغنية كلمات: أحمد المالكي، ألحان: شريف بدر، توزيع: هيثم راضي.
وجاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أغنية تامر حسني الجديدة، :" أن الاحساس جميل جدًا والوصف والإلقاء مميز"،وآخرون "أنه استطاع أن يُدخل المستمعون في أجواء كلمات الأغنية".
يذكر أن هذه المرة الأولى لتامر في غناء تتر مسلسل لم يقم ببطولته، وغنى تامر خلال المسلسلين اللذين قام ببطولتهما وهما "آدم، وفرق توقيت".
جدير بالذكر أن النجم تامر حسني، طرح عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أغنية "لينا حياة بعدين".
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