9 مسرحيات بينها 2 من مصر بمسابقة "مسرح الحظر" في مهرجان التجريبي

انتهت لجنة اختيار عروض مسابقة "مسرح الحظر " من أعمالها، مساء أمس، الأحد، واستقرت على اختيار تسعة عروض من بين 54 عملًا تقدم صناعها للمسابقة من كل دول العالم للمشاركة ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي المقرر انطلاق فعالياته 1 سبتمبر المقبل وتستمر حتى 11 من الشهر نفسه.

تشكلت اللجنة من الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والمخرج تامر كرم، والناقدة ليليت فهمي، الفنانة

نورا أمين، والفنان صفوت الغندور، انتهت إلى اختيار عملين مصريين هما "بين السما والبيت" للمخرج حازم حيدر، "في انتظار الشروق" للمخرج محمد الطايع.

ومن العروض العالمية اختيرت أعمال "AntigoneNow"

إخراج Margaret Laurena Kemp and Sinead Rushe - United States "The United Kingdom. Japan. China. Sigapor".

"Forced Memories" إخراج Emmanouela Vogiatzaki Krukowski - Greece. Canada. Argentina. Sweden. UK.

and France.

"ROTAS 2020" Collectif ROTAS 2020 - "Brazi. Switzerland. France. Germany. Spain. Egypt. India".

"Liv Die X Vukallective" إخراج Mark Antony Dobson- "South Africa".

"Mundo Novo..New World" إخراج Carlos J. Pessoa - "Portugal".

"all that is".. إخراج Rob Dean - "United Kingdom".

"What You Will" Project Curation - إخراج Ben Crystal - "Canad. Czech Republic. India. Japan. Netherlands. United Kingdom. United States"

كما تقوم فلسفة مسابقة "مسرح الحظر" على تقديم الأعمال التي حاولت تقديم حلول إبداعية في مواجهة تحدي إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي التي اجتاحت العالم بسبب انتشار وباء كورونا.