عبد الدايم : تحويل المسابقة الى مشروع قومى لاكتشاف المواهب يبرز استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، زيادة قيمة جوائز مسابقة الصوت الذهبي وتحويلها الى مشروع ثقافى قومى لاكتشاف وصقل المواهب الواعدة فى مختلف مجالات الابداع يطوف محافظات مصر، وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين كل من صندوق التنمية الثقافيةودار الاوبرا المصرية والهيئة العامة لقصور الثقافة .
قالت "عبد الدايم" أن البروتوكول ياتى تجسيدا للتكامل بين قطاعات الوزارة بما يحقق الصالح العام ، واضافت ان تحويل المسابقة الى مشروع قومى يبرزالاستراتيجية الخاصة بتحقيق العدالة الثقافية ، مشيرة ان مصر غنية بالمواهب الابداعية التى تعد احد وسائل الحفاظ على الهوية .
جدير بالذكر أن مسابقة "الصوت الذهبي" أسسها الراحل القدير محسن فاروق، وأطلقتها وزارة الثقافة، ممثلة فى قطاع صندوق التنمية، وتهدف الي اكتشاف ورعاية شباب الموهوبين في مجال الغناء حتى سن 30 سنة .
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