"راجعي حساباتك".. الجمهور يطالب شيرين عبدالوهاب بالظهور

دشن جمهور ومحبو المطربة شيرين عبد الوهاب، هاشتاج عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر "راجعي حساباتك يا شيرين"، بعد أن اعتزلت شيرين منصات السوشيال ميديا.
وتصدر هاشتاج "رجعي حساباتك يا شيرين"، معدلات الأكثر تداولًا عبرمواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين شيرين، الفنانة بالعودة للتفاعل مع الجمهور والسوشيال ميديا، كما كانت تفعل من قبل.
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وجاءت التعليقات، "مش هنقدر منسمعش صوتك ولا نعرف اخبارك يا أحلي صوت"، "صوتك مينفعش يختفي"، "حد في صوتك ده مينفعش يختفي".
واعتزلت الفنانة شيرين عبدالوهاب السوشيال ميديا منذ فترة طويلة، واكتفت بأن يكون ظهورها على تهنئة أو تقديم واجب عزاء فقط.
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